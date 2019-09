As inscrições para a 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estão abertas e estendem-se até o dia 22 de novembro.

O tema desta edição será “uma década conectando cidadania à notícia”, cujo propósito é lembrar os 10 anos da iniciativa do MP acreano que já foi até reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como referência em relacionamento com a imprensa. Com essa proposta, o MPAC quer mostrar os avanços de sua atuação, nas diversas áreas, seja na esfera judicial, seja na esfera extrajudicial, durante uma década.

Coordenado pela Diretoria de Comunicação do MPAC, a 10ª edição do Prêmio de Jornalismo contemplará publicações que tenham sido veiculadas a partir do dia 13 de janeiro de 2019 em veículos com atividade nos últimos 12 meses. Podem participar profissionais de comunicação com registro profissional e acadêmicos de comunicação.

As inscrições devem ser efetuadas nas seguintes categorias: jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojornalismo e destaque acadêmico. O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Uma Comissão Julgadora composta por sete pessoas apreciará os trabalhos jornalístico enviados, considerando critérios técnicos, jornalísticos e temáticos. Já a entrega da premiação ocorrerá durante cerimônia em local e data a serem anunciados, com troféu e prêmio em dinheiro ao primeiro colocado de cada categoria.

Um mesmo autor poderá concorrer com até três trabalhos, porém as matérias devem ser enviadas em envelopes separados, com toda a documentação exigida no regulamento; e apenas uma publicação será premiada, valendo aquela que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac), em parceria com a Câmara de Vereadores de Rio Branco, Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Sistema Público de Comunicação do Governo do Acre, Fieac, Fecomércio, Acisa, Via Verde Shopping, Sicoob Acre, Elite Engenharia, Arasuper, Labnorte, Rabel Viagens e Turismo, Top Mídia, Biau Som, Folha do Acre, Notícias da Hora, O Alto Acre.

Agência de Notícias do MPAC