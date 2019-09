Atenção concurseiros! As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul se iniciam nesta sexta-feira, 20. Ao todo, serão ofertadas 511 vagas para os níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Os salários chegam até R$ 10.000,00 reais.

Após 10 anos sem concurso público para servidor efetivo em Cruzeiro do Sul, o prefeito Ilderlei Cordeiro conseguiu organizar as contas públicas e realizar o certame. O edital será publicado amanhã no Diário Oficial do Estado.

As inscrições vão até 22 de novembro. Para mais informações, acesso o edital no site:

www.cruzeirodosul.ac.gov.br

Comentários