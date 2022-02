INSS autoriza avaliação social por videoconferência

O benefício ocasionado pela rampa de acesso em Marechal Thaumaturgo fez com que o parlamentar se empenhasse em destinar recurso para a construção de outra obra no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta terça-feira (08) a construção de mais uma rampa de acesso no Rio Purus. Desta vez, a rampa será construída na cidade de Manoel Urbano por meio de recurso do senador junto ao Ministério da Agricultura, no valor de R$ 955 mil.

Sérgio Petecão já havia construído a rampa de acesso ao município de Marechal Thaumaturgo. Um projeto que obteve enorme aceitação da população e que mudou a realidade do município. Agora, a ideia do senador é repetir o sucesso da rampa de acesso em Manoel Urbano, município localizado a 228 quilômetros da capital acreana.

Segundo o senador, a rampa vai garantir que as famílias ribeirinhas de Manoel Urbano passem a realizar o embarque e desembarque de produções agrícolas com mais segurança e menores custos, uma vez que o acesso será facilitado pela aproximação de veículos na margem do rio.

“Antigamente, as mercadorias que chegavam ao município de Marechal Thaumaturgo eram buscadas a pé e levadas com dificuldade até o topo do barranco. As condições eram cruéis. Hoje, é possível descer com os veículos na margem do rio para a carga e descarga de produtos”, afirmou o senador, feliz em poder repetir o projeto em Manoel Urbano.

As principais regiões beneficiadas serão os Projetos Castelinho, Nazaré, Aleluia e Liberdade. A rampa tende a beneficiar, ainda, a população do município de Santa Rosa do Purus, que depende grande parte de mercadorias vindas de Manoel Urbano.

Petecão considera fundamental investir na infraestrutura portuária, especialmente as que levam benefícios às comunidades isoladas. “Essa será uma obra que vai garantir mais desenvolvimento para a região e beneficiar, sobretudo, os ribeirinhos”, afirmou.

O recurso para a nova rampa já está empenhado. A Associação de Municípios do Acre (AMAC) informou já ter iniciado os trabalhos para a elaboração do projeto.

