Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão começar a receber em 26 de agosto a primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos vão até dia 6 de setembro, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto (veja o calendário ao final desta reportagem).

A antecipação será equivalente a 50% do valor do benefício, sem desconto do Imposto de Renda. A estimativa do governo é que cerca de 30 milhões de pessoas recebam esse dinheiro.

A segunda parcela do 13º será paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25 daquele mês.

De acordo com o governo federal, terão direito à antecipação:

aposentados do INSS;

beneficiários do auxílio-doença;

beneficiários do auxílio-acidente;

beneficiários do auxílio-reclusão;

beneficiários da pensão por morte.

A antecipação de metade do 13º salário já costuma acontecer desde 2006, mas as decisões são tomadas anualmente. Este ano, no entanto, o governo editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória.

Calendário de pagamento da 1ª parcela do 13º dos aposentados