Instituições analisam resultados que apontam queda dos índices de assassinatos no Acre 

Após reforma, o Boticário reinaugura a unidade do municipio de Epitaciolândia. Em um formato atualizado de loja, evidenciando sua grande aposta na evolução do varejo físico, a operação foca na oferta de um ambiente que permite uma jornada mais sucinta, rápida e direta ao cliente. O formato faz parte do plano de modernização e padronização de qualidade da marca.

O projeto arquitetônico, desenvolvido em conjunto com a Be.Bo, empresa da designer Bel Lobo, foi inspirado em uma botica antiga, como aquela que deu origem à marca há 40 anos em Curitiba, agora com códigos contemporâneos.

O principal diferencial é a introdução do atendimento móvel, no qual as consultoras finalizam a compra no terminal de pagamento que substitui o caixa, reduzindo o tempo do cliente em loja e o contato com pessoas diferentes. Ainda no terminal, a consultora tem acesso ao Clube Viva, programa de fidelidade da marca, que contribui para um atendimento ainda mais personalizado.

A loja também prioriza a sustentabilidade, traço característico do Grupo Boticário. O mobiliário modular exige menos intervenções com obras civis, reduzindo consideravelmente a produção de resíduos. Toda a madeira utilizada na loja tem certificação FSC e a iluminação é feita 100% em LED, projetada de forma a criar um ambiente mais aconchegante com mais economia. A redução do consumo energético pode chegar a 20%, em média. Ainda, as luminárias são feitas de plástico verde reciclado, que contém material de embalagens pós-uso.

Assim como nas demais lojas da marca, a unidade reinaugurada conta com uma urna coletora do Boti Recicla, o maior programa de reciclagem em número de pontos de coleta de todo o Brasil. A iniciativa, criada em 2006, e atualmente com 4 mil pontos de coleta no país, aceita embalagens usadas de todos os tipos e marcas de cosméticos.

A loja O Boticário da Fronteira, que será reinaugurada no dia 2 março, de 14 às 18h, fica localizada em local estratégico, no centro de Epitaciolândia, passagem para o município de Brasiléia e para Cobija-Bolívia. O endereço da franquia é avenida Santos Dumond, 406, Centro, telefone (68) 99215-8347. Para seguir a página de o Boticário da Fronteira no Instagram acesse @boticario_fronteira.

