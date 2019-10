GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

AVISO DE REQUERIMENTO

MÓVEIS E MADEIRA OLIVEIRA – Manoel da Silva Oliveira (ME), torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de DEPÓSITO DE MADEIRA, localizada na Avenida Amazonas, localizado no Bairro Liberdade, na cidade de Epitaciolândia – Acre.

