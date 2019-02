GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

Licença de Operação para Piscicultura

Luiz Lucena de Macedo Filho

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, para a atividade de PISCICULTURA – Criação e engorda para fins comerciais – localizado na BR 317, km 05, Ramal Jarinal, mais 07 km de ramal. Na fazenda Matian, no município de Brasiléia, Acre.

