INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Osvaldo Felix Barroso, torna público que requereu do Instituto do Meio ambiente do Acre – IMAC, a Licença de Instalação – LI, para atividades de loteamento com uma área de 2.5354, localizado na BR 317, km 02 no município de Epitaciolândia.

