Com iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do Acre, o Instituto Sócio Educativo do Acre – ISE, que tem uma sede no município de Brasiléia, realizou uma atividade junina para os educandos e familiares.

No evento realizado neste final de semana, contou com a presença ilustre da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Regina Ferrari, que é coordenadora da pasta no Estado, da prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, além de convidados, empresários, representantes de instituições públicas, Ministério Público e outros.

Segundo o juiz da Comarca, Doutor Gustavo Sirena, responsável pelas medidas socioeducativas do ISE que engloba a regional do Alto Acre, esse seria o terceiro evento a ser realizado, onde tem como alvo, ajudar na ressocialização dos jovens que cometeram atos infracionais e são internados.

Uma quadrilha junina da cidade de Epitaciolândia, fez uma bonita apresentação para todos os presentes, além de brincadeiras junto aos educandos. Também foi apresentado trabalhos e comidas feitos pelos funcionários, familiares e internos.

Hoje, a unidade cuida de 21 jovens menores de 18 anos, vem realizando atividades para que esses jovens possam ser inseridos na sociedade, através de atividades educacionais com apoio da sociedade e de seus familiares. “A intensão é poder proporcionar a esses jovens, uma noite de atividade juntos de seus entes e amigos, se divertirem e isso, vem ajudando e contribuindo na recuperação e serem reinseridos na sociedade de uma forma mais saudável”, disse o juiz Gustavo Sirena.

Já para a Desembargadora Regina Ferrari, “A socioedução vem como reestruturação, como uma espécie de justiça reparativa, restaurando esses laços e assim, poderá devolver esses jovens à sociedade. Por isso essas atividades são relevantes e importantes no crescimento deles”, destacou.

Para a gestora do município, destacou o trabalho realizado pelo Juiz de Direito Gustavo Sirena, pelo trabalho prestado que além de suas funções e atribuições, desenvolvendo um trabalho humanitário. “Você chegar no Centro e ver que o espaço está organizado da forma em que vemos, com bibliotecas, salas de informática, com depoimentos dos jovens e a outras atividades educativas, precisamos reconhecer o trabalho”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Fernanda Hassem também destacou que o Município estará à disposição para ajudar, assim, ajudando a sociedade como um todo, levando mais apoio em parceria com os poderes legislativo, judiciário e outras instituições, visando um futuro melhor para quem precisa.

Veja imagens e vídeo.

1 de 13

Comentários