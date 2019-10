O vice-governador Wherles Rocha, que irá inaugurar na tarde desta segunda-feira, 28, o gabinete da vice-governadoria no Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, recebeu antes do evento o senador da república, Márcio Bittar. Na pauta, interesses do Acre como saúde, educação, segurança pública e saídas para o desenvolvimento econômico do estado.

Rocha, vem defendendo a construção de uma Rodovia ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, que dará a ambas regiões uma nova rota de importação e exportação, fortalecendo assim a economia nas duas regiões.

O senador Márcio Bittar, se comprometeu em articular, juntamente com a bancada federal do Acre em Brasília, um encontro com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, durante o qual poderão expôr a importância e os ganhos que o Brasil teria com esta obra, em especial a região do Juruá. “Irei buscar uma agenda o mais breve possível com o presidente Bolsonaro. Ele é sensível a estas causas que colocam o país no rumo do progresso”, destaca o senador.

Rocha disse que irá viabilizar a aproximação da Aleac nesta discussão, pois os deputados têm sido aliados neste projeto. “Temos naquela casa, os deputados Luiz Gonzaga e Antônia Sales, que defendem essa bandeira”, destacou o vice-governador, acrescentando que o governo do Estado irá dar todo o suporte e apoio no que for necessário, pois conhece a importância desta rodovia para a economia do Acre.

“Sei que o presidente Bolsonaro irá ouvir e buscar ajudar. Inclusive, ele foi muito importante para que a China pudesse abrir as portas para o Acre. O Gladson está voltando da China e lá ele expôs esse novo modelo de economia que o Acre e o Brasil querem oferecer ao mundo e o presidente foi fundamental para esse momento”, completou Rocha.

