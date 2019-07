O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) conseguiu a condenação de Elivelton Nascimento da Silva pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e publicada na terça-feira, 2.

O réu foi condenado a 17 anos de reclusão e 10 dias-multas, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista sua periculosidade e para garantir a integridade física da vítima, ele não poderá recorrer em liberdade.

O crime ocorreu no mês de agosto do ano passado, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco, às 9 horas da manhã. Utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, Elivelton Nascimento da Silva tentou matar um homem em via pública e ainda intimidou os moradores para que se mantivessem em silêncio.

