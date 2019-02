Após a abordagem, os militares encaminharam o homem para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fosse realizado os devidos procedimentos cabíveis

Durante patrulhamento realizado na tarde de sábado (16), a Polícia Militar prendeu Crevson Santana de Souza, 20 anos, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco. Com ele, foi encontrado uma lata com 54 trouxinhas de cocaína.

De acordo com informações da polícia, o homem relatou que havia sido expulso do Papoco, localizado na região central da cidade por uma facção. Com isso, se mudou para a invasão com objetivo de comercializar o entorpecente.

Com Crevson foi encontrado além do entorpecente, um aparelho celular e um par de brincos. Após dá voz de prisão, os militares encaminharam o homem para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fosse realizado os devidos procedimentos cabíveis. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas.