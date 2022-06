Integrantes do Instituto Amazônia +21 fazem reunião para discutir ações que podem ser desenvolvidas no Acre

Integrantes do grupo de trabalho do Instituto Amazônia+21 do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre participaram de uma reunião, na última semana, na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, onde puderam apresentar propostas econômicas que podem ser desenvolvidas no Acre futuramente.

O objetivo desse grupo é fomentar novos modelos de negócios capazes de promover o desenvolvimento sustentável. O programa é para interessados em investir e fazer parcerias na Amazônia. A iniciativa do Instituto Amazônia+21 nasceu da percepção e do reconhecimento do potencial econômico e da geração de negócios, considerando a biodiversidade e o bioma amazônico.

O Instituto Amazônia é formado por nove estados da Amazônia Legal, com sede em São Paulo, com um grupo local, alinhado com os objetivos do instituto para discutir encaminhamentos do Acre. Esta foi a terceira reunião desde a criação em outubro do ano passado.

Neste momento, o grupo está apenas em etapa interna e discute ações que podem ser implementadas, segundo informou a coordenadora do Fórum, Tíssia Veloso.

Participaram do encontro representantes do Fórum Empresarial, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Universidade Federal do Acre (Ufac), Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Secretaria de Estado, de Indústria e Tecnologia (Seict), Sindicato do Setor Cerâmico do Acre (Sindicer), Secretaria Estadual de Planejamento (Seplag), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA).

“Neste momento inicial, estamos nivelando as informações. Alinhando o que cada entidade está fazendo e depois definir a forma de atuação do grupo. Todas as entidades que compõem nosso grupo local de trabalho estão realizando apresentações de ações que estão em andamento e que sejam pertinentes ao instituto”, Tíssia.

Fórum

A iniciativa trata de um fórum internacional criado para promover negócios sustentáveis, conectar grandes empresas com empreendedores locais e articular projetos inovadores de alto impacto na Amazônia.

“Na reunião da semana passada ficou combinado que montaríamos uma agenda que consigamos integrar o nosso grupo local ao Instituto, para que a gente possa receber através dele capacitações em várias áreas para que o local consiga identificar ações e possibilidades e atividades que agreguem valor e se tornem em ativos”, acrescentou.

Entre os objetivos do grupo estão propostas como:

Promover negócios sustentáveis na região e contribuir para o seu desenvolvimento

apoiar empresas e novos empreendimentos na região amazônica e conectá-los com fundos de investimentos e grandes empresas interessadas em financiar ou participar de negócios sustentáveis.

Além disso, tem como objetivo ampliar o diálogo sobre negócios sustentáveis, cultura, investimentos privados e públicos, ciência, tecnologia e inovação, e proteção plena do bioma amazônico, sem deixar de fora empreendimentos já existentes, dialogando com as demandas locais, potencial econômico da região para que sejam fortalecidos.