Inter de Milão segue na cola do Milan após 2 a 1 suado contra Udinese

No Piauí, Manoel marcou primeiro para o Altos, mas Pedro e João Gomes garantiram a vitória do Rubro-Negro no jogo de ida: 2 a 1

O Flamengo levou um susto, mas conseguiu abrir vantagem diante do Altos (PI) no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (1), o Rubro-Negro saiu perdendo no Estádio Albertão, em Teresina, com um golaço de Manoel, de bicicleta, mas conseguiu a virada e a vitória por 2 a 1 com gols de Pedro e João Gomes.

Essa foi a primeira vez na história que os clubes se enfrentaram. Com o resultado, o Fla tem a vantagem para o jogo de volta, que está previsto para acontecer no próximo dia 11 de maio, no Rio de Janeiro. O gol marcado fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil e, se o Altos vencer por um gol de diferença, a igualdade no placar agregado leva a decisão do classificado para os pênaltis.

Antes, o Mengão volta a campo pela Libertadores. Na próxima quarta-feira (4), o time viaja para a Argentina encarar o Talleres, às 19h (de Brasília). O clube da Gávea lidera o Grupo H com 100% de aproveitamento: três jogos e três vitórias.