Interessados em adoção poderão ter acesso a cadastro de crianças

Clientes do Banco do Brasil (BB) são os primeiros a poder transferir dinheiro de outras instituições financeiras sem sair do aplicativo do banco. O serviço de iniciação de pagamentos via PIX para quem for fazer esse tipo de transferência começou nesta semana.

Segundo o BB, a instituição “foi o primeiro grande banco a ser habilitado a operar como instituição ITP (iniciador de transações de pagamento) e passa a ser também o primeiro banco a ofertar essa possibilidade associada a outro serviço”.

A operação pode ser feita pelo “Minhas Finanças Multibancos” que possibilita aos usuários que compartilharam dados com o BB via Open Finance a consulta aos extratos de contas em qualquer banco. A primeira fase dessa ferramenta permite a transferência de recursos para 18 instituições financeiras.

O usuário do aplicativo deve acessar, no menu Open Finance, a transação “Receber e transferir de outras instituições”. Também é possível acessar a opção diretamente na solução Minhas Finanças, no “Extrato Multibanco”. Nesse espaço, ele identifica se possui saldo em uma conta de outro banco e aciona a opção de transferência para o Banco do Brasil.

A adesão ao Open Finance é feita pelo próprio aplicativo do banco. A adesão anterior ao compartilhamento de dados, no entanto, não é pré-requisito para utilizar o iniciador de pagamentos. A autorização ocorre durante o processo de transferência, pela autenticação e confirmação do cliente.

