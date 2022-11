Internacional perde, e Palmeiras garante 11º título do Brasileiro mesmo sem jogar

Calleri foi o responsável por marcar os dois gols do Tricolor Paulista, já Vargas fez os tentos do Atlético-MG

O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG na noite desta terça-feira (1). Com o resultado, o Galo entrou no G6 do Brasileirão, já o Tricolor segue em oitavo no torneio e ainda briga pela vaga na próxima Libertadores da América.



“Jogamos contra uma grande equipe que é o Atlético-MG. São duas equipes qualificadas, viemos em busca do resultado. Continuamos na briga pela Libertadores, vamos continuar trabalhando para ir em busca dessa classificação direta”, analisou Wellington após o empate.



Agora, o Tricolor Paulista terá mais três rodadas do Campeonato Brasileiro para buscar somar pontos e tentar a classificação para a Libertadores. A meta inicial do clube, era alcançar a competição continental, chegou a final da Copa Sul-Americana, mas ficou com o vice, e encontrou no Brasileirão a oportunidade de conseguir a vaga.

Para seguir na briga, o Tricolor Paulista enfrentará o Fluminense no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

