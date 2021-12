Interpretando tema do filme Titanic, Gustavo vence mais uma etapa no The Voice Brasil

Por Wanglézio Braga/ Foto: Reprodução Rede Globo

O representante do Acre no reality The Voice Brasil (Rede Globo), Gustavo Matias, de 23 anos, conseguiu passar mais uma etapa e segue reluzente no jogo. Na noite de hoje (20), ele conseguiu ganhar a preferência popular, dos internautas, e se consagrou vencedor do time Carlinhos Brown.

Matias cantou uma música bastante conhecida (My Heart Will Go on) interpretada originalmente por Celine Dion e que foi tema do filme Titanic. Na regra do dia, o público de casa escolhia a melhor voz da noite. No entanto, o técnico podia dar 20 pontos para somar com a nota final. Brown preferiu mandar para Nêgamanda que cantou Ilê Ayê (Que bloco é esse). O resultado não tirou o cruzeirense da disputa.

Iza fez inúmeros elogios a Gustavo. “Ele é uma pessoa doce. Alma boa! Toda vez que ele sobe no palco a gente fica derretido. Foi maneiro ver a voz dele sair do canto lírico e entrar no popular. Ele tem aprendido a fazer sempre o melhor”, disse a cantora.

Lulu Santos também comentou: “Parece que ele é tranquilo! Ele entra tranquilo e vai ficando zem e a gente vai ficando junto”.

Após ser anunciado vencedor, Gustavo agradeceu ao técnico Carlinhos e ao público de casa. “Quero dizer que essa semana eu vi alguns comentários que ópera não era para o Brasil. Eu quero mostrar aqui no palco que a ópera era pro menino da favela, para o menino do interior, para as grandes massas. Eu queria mostrar também que não sei cantar só ópera!”, comentou Matias.

Comentários