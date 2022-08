INTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC / LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA- LAU

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 021/2022

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, e mesa em MDF para suprir as necessidades do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Brasiléia, através da Prefeitura Municipal de Brasiléia, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I.

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que por motivo de Retificação ao edital, fica prorrogada a data de abertura do Processo Licitatório acima mencionado, para o dia 23/08/2022 às 8h30min.

A retificação se encontrará a disposição dos interessados, a partir do dia 11/08/2022, no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 10 de agosto de 2022.

Ana Maria Rodrigues da Costa

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Brasiléia

