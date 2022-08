Invicto há 11 jogos, Fluminense enfrenta Santos na Vila Belmiro

Para o meia tricolor Nonato este passado não vai entrar dentro de campo

“A gente tem que pensar no presente, deixar o tabu para a imprensa, para os torcedores. A gente está focado no nosso trabalho, no que a gente está fazendo e em todos os resultados que vêm sendo feitos: é tudo fruto de trabalho, esforço e suor”.

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, está suspenso por cartões amarelos, assim como o zagueiro Manoel, o atacante Marrony e o volante Felipe Melo. Quem vai comandar o time carioca à beira do gramado será o auxiliar Eduardo Barros.

Já o técnico Lisca teve a primeira semana inteira para treinar o Peixe do seu jeito. O meia-atacante Lucas Braga comentou sobre a preparação do Peixe

“Pra gente foi muito bom ter essa semana cheia. è um tempo de adaptação, de trabalho e a gente tem assimilado muito bem. Tenho certeza de que a gente vai ter uma evolução muito grande”.

A zaga do Alvinegro praiano á uma formação inédita com Luiz Felipe e Maicon. O Santos está na nona colocação com 26 pontos. Já o Fluminense soma 34 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. No primeiro turno, as equipes empataram sem