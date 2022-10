IPEC no Senado: Alan Rick lidera com 36% e Ney tem 28%

Foi divulgado a última pesquisa do Instituto IPEC na noite desta sexta-feira, 30, pela Rede Amazônica, onde mostrou que a intenção de votos para a única vaga ao Senado da República segue com o candidato e deputado federal Alan Rick (UB) liderando com 36%, seguido pelo ex-deputado estadual Ney Amorim (Podemos) que obteve 28%.

Na sequência como nas demais pesquisas, aparece a candidata Márcia Bittar (PL) com 11%, seguida pelo deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e Vanda Milani (PROS) marcaram 8% e Nazaré Araújo (PT) 7%. O candidato Dimas Sandas do AGIR somou 1%. Sanderson Moura do PSOL não pontuou.

O Instituto ouviu 800 pessoas entre 29 a 30 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AC – 04487/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

