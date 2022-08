Isaquias Queiroz garante ouro no Pan-Americano de Canoagem no Canadá

Quatro dias após ser vice-campeão mundial no C1 1000 metros em Halifax (Canadá), o canoísta baiano Isaquias Queiroz conquistou o ouro nesta quinta-feira (11) na mesma prova, só que no Pan-Americano da modalidade que ocorre até esta sexta (12), também em Halifax. O Brasil também brilhou na disputa continental da Paracanoagem: Luís Carlos Cardoo, vice-campeão mundial semana passada, faturou o título do KL 1 200m.

“Não estava tão preparado quanto para o Mundial, mas eu não competia um Pan-Americano desde 2014, então ganhar mais um título é bom para o currículo. Agora é curtir um pouco mais: no Mundial estava mais tenso, mais sério, mais concentrado. Agora é desfrutar um pouco mais o campeonato – comemorou o brasileiro que volta a competir nesta sexta (12), na prova do C1 500m.

Na disputa de hoje do C1 1000m, Isaquias completou a prova em 4min06s06, mais de três segundos à frente do segundo colocado o cubano Serguey Torres (4min09s07) e do canadense Connor Fitzpatrick (4min13s20), que ficou com o bronze.

No Pan de Paracanoagem, quem também teve muito o que comemorar hoje foi Igor Tofalini e Fernando Rufino, que repetiram a dobradinha ouro e prata no VL2M 200m, assim como já haviam feito semana passada no Mundial. Tofalini cruzou a linha de chegada em 52s5, seguido por Rufino (53s4). O bronze ficou com o canadense Mathieu Saint-Pierrre (56s2). A segunda prata do dia na disputa continental de paracanoagem ficou Débora Raiza Ribeiro, segunda colocada na prova VL2W 200m, com o tempo de 1min07s0. O ouro ficou com a canadense Brianna Hennessy (1min04s5) e o bronze com a chilena Jocelyn Muñoz (1min54s4). Também teve bronze nesta quinta (11), com Adriana Azevedo, na prova KL1 200m: ela finalizou a disputa em 1min00s9, atrás de Brianna Henessy (55.1) que levou a prata, e da de medalista de ouro, a chilena Katherine Wolermann (54s5).

Programação

Sexta-feira (11)

Canoagem Velocidade

C1 500m com Isaquias Queiroz

09h30 – (Eliminatória)* 1-2º lugar direto para final / 3-6 para a semifinal

11h45 – (Semifinal)* 1-4 para a final / resto fora

13h45 – (Final)

K1 500m com Vagner Souta

09h45 – (Eliminatória)* 1-2º lugar direto para final / 3-6 para a semifinal

11h50 – (Semifinal)* 1-4 para a final / resto Final B

13h50 – (Final B)* Não vale pódio

13h55 – (Final A)

C1 500m com Valdenice Conceição

09h50 – (Eliminatória)* 1-2º lugar direto para final / 3-6 para a semifinal

11h55 – (Semifinal)* 1-4 para a final

14h00 – (Final)

K1 1000m com Ana Paula Vergutz

10h10 – (Eliminatória)* 1-2º lugar direto para final / 3-6 para a semifinal

12h15 – (Semifinal)* 1-4 para a final / resto fora

14h20 – (Final A)