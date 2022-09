Itália vence e rebaixa a Inglaterra na Liga das Nações

A triste campanha da Inglaterra na Liga das Nações teve um novo capítulo nesta sexta-feira (23), quando o gol de Giacomo Raspadori aos 23 minutos do segundo tempo garantiu a vitória merecida da Itália em casa por 1 a 0, rebaixando a tímida seleção inglesa à Liga B, a segunda divisão da competição, e mantendo os italianos na briga pelo primeiro lugar do Grupo 3, com oito pontos, na segunda colocação.

Havia muito pouco para dar otimismo aos torcedores ingleses, com a Copa do Mundo do Catar a apenas dois meses de distância, mas pelo menos eles ainda irão ao torneio, ao contrário da Itália, que ainda tenta fazer as pazes com o fato de que ficará de fora de seu segundo mundial consecutivo.

Em um jogo de poucas chances no Estádio San Siro, os anfitriões mostraram-se mais ambiciosos e resolveram o jogo com uma finalização de Raspadori.

🇮🇹 The touch and finish from Raspadori 🥵🥵🥵#NationsLeague pic.twitter.com/OfqvdjrjMy — UEFA Nations League (@EURO2024) September 23, 2022

A Inglaterra mal conseguiu um chute no gol e estava irreconhecível se comparada à mesma seleção que ficou invicta por 22 jogos até o mês de junho (sem contar a derrota na disputa de pênaltis na final da Eurocopa 2020 para a mesma Itália).

Os ingleses, que têm dois pontos na última colocação do grupo, marcaram apenas um gol, de pênalti, em seus cinco jogos nesta edição da Liga das Nações, que ainda terá uma partida final em casa contra a Alemanha na próxima segunda-feira (26).

Na outra partida do grupo, a Alemanha foi surpreendida em casa pela Hungria, com um gol sensacional de calcanhar de Adam Szalai. Foi a primeira derrota do técnico Hansi Flick, na penúltima partida antes da estreia da Copa em novembro.

🇭🇺 Hungary edging closer to a place in the finals thanks to Szalai!#NationsLeague pic.twitter.com/jYHb49DIdC — UEFA Nations League (@EURO2024) September 23, 2022

A Hungria lidera o Grupo com 10 pontos após 5 partidas, e a Alemanha é a terceira, com 6.

