O diretor-presidente do Deracre, Italo César, disse na manhã desta segunda-feira, 03, no programa Fale Com o Governador, na Aldeia FM, rádio do Sistema Público de Comunicação, que assumiu um órgão totalmente sucateado no início do mês de janeiro, mas que está trabalhando para recuperar o setor. O chefe do Deracre participou do programa de rádio ao lado do governador Gladson Cameli.

“Não tínhamos nenhuma máquina que podíamos trabalhar”, afirmou.

Ítalo completou que o programa de recuperação de ramais do Acre prevê em uma etapa inicial investimentos no valor de R$ 10 milhões, dos quais seis milhões para parceria com 20 prefeituras. Os outros quatro milhões serão utilizados na reforma de máquinas e na reabertura de ramais em Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

O diretor do Deracre afirmou que serão priorizados o ramais onde estão localizadas as escolas rurais.

