O IX Circuito Country sem sombras de dúvidas vai ficar na história, foram 4 dias de muita diversão e boas vendas para expositores e ambulantes, porém a festa movimentou também outros setores gerando renda extra. Setores hoteleiros, restaurantes, mercados dentre outros tiveram aumentos significativos em seus negócios, em virtude da realização da festa.

Para o prefeito Tião Flores esse é um dos objetivos da realização da festa. “Durante meses toda equipe da prefeitura se empenhou nó máximo para a realização desta festa que já se tornou uma tradição em nossa região, mais não é só diversão, o intuito da festa é aquecer a economia local e oportunizar muitas pessoas em montar seu negócio e ganhar algum dinheiro, e isso aconteceu sem sombras de dúvidas. Destacou Flores.

A festa teve recorde de público, na quinta feira dia 29/08, mesmo sendo um show pago de iniciativa privada com Os Barões da Pisadinha o publico marcou presença e lotou o Parque de Eventos.

Na Sexta uma das atrações principal, o rodeio montaria em touros teve a participação de grande público lotando a arena, e mais tarde com o show Nacional do cantor e compositor Tom Cleber teve grande aceitação e presença popular.

No Sábado pela manhã foi realizado a Cavalgada e a noite o ponto alto do evento, a escolha da Garota Country 2019 e em seguida o Show Nacional com a dupla Bonde Sertanejo.

No domingo dia 01/09, foi o encerramento do rodeio e entrega das premiações, fechando a noite com Bandas locais. Segundo a Organização cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Parque, foi movimentando aproximadamente 3,5 milhões de reais com a realização do IX Circuito Country de Epitaciolandia.

1 de 41

Comentários