Jararaca-vermelha encontrada em floresta no Acre

Dentro de no máximo 90 dias, o estado do Acre poderá contar com voos comerciais da Azul Linhas Aéreas. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) na tarde desta quarta-feira, 8, após reunião com o diretor de Operações Institucionais da Azul, Fábio Campos, em Brasília.

Possivelmente ser um Airbus A320, cujo a empresa fará a linha Rio Branco-Campinas (SP), que é um polo de distribuição de passageiros.

“Essa é uma das minhas reivindicações e foi confirmada pelo diretor de Operações Institucionais da Azul, com quem estive reunido hoje, na sede da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac). A deputada federal Vanda Milani e o deputado federal Jesus Sérgio também participaram”, disse Cameli.

Segundo o governador, há tempos luta para aumentar a oferta de transporte e possibilitar rapidez e redução de custos para a população do nosso Acre. “Graças a Deus tivemos essa resposta positiva! No lançamento do voo, farei questão da presença da nossa bancada federal que tem nos ajudado nesse processo”, concluiu.