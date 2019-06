O deputado estadual e médico Jenilson Leite (PCdoB) promoveu mais uma ação de saúde no interior do Estado do Acre, desta vez, a cidade contemplada foi Assis Brasil, na região do Alto Acre. O parlamentar atendeu ao convite do presidente da Associação Comercial de Assis Brasil, Jesus Pilique, e da vereadora Toinha, para prestar atendimento médico aos munícipes.

A ação ocorreu durante o feriado de Corpus Christi, no dia 21, na Igreja Ministério de Madureira, na qual foram realizados atendimentos especializados na área de ultrassonografia, eletrocardiograma e consultas clínicas.

O empresário Jesus Pilique, que convidou o médico para a realização da atividade de saúde, agradeceu Jenilson por sempre atender seus convites. “Quero agradecer ao deputado Jenilson, que é um amigo da população de Assis Brasil, e que sempre que chamamos ele para vir aqui, ele atende. Nós somos gratos por mais essa parceria”, agradeceu.

Esta é a segunda ação de saúde que o deputado realiza no ano de 2019 no município, a outra, também em parceira com o empresário Pilique, foi voltada para a população indígena que vive no rio Acre na fronteira do Brasil com o Peru.

Para o deputado Jenilson Leite, é muito gratificante poder contribuir com a população acreana, em especial, com os moradores que vivem nos municípios cujos atendimentos especializados são carentes, tanto no setor privado e, principalmente pelo SUS. “ Sempre que posso e busco fazer isso, ou seja, desenvolvo o que aprendi na faculdade de medicina, que é prestar atendimento à população, principalmente nas comunidades que tem carência de profissionais e atendimento especializados”.

