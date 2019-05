Os preços absurdos para ir e vir no Acre de avião foi alvo de debate pela Bancada Federal que foi convocada pelo coordenador Sérgio Petecão (PSD), a pedido da Deputada Federal Jéssica Sales (MDB), para juntos cobrarem da empresa Gol Linhas Aéreas, explicações sobre valores que chegam a ultrapassar R$1.500,00 em trechos curtos como entre Cruzeiro do Sul à capital Rio Branco, com duração de apenas 50 minutos de voo. O caso já virou ação no Ministério Público do Estado do Acre.

O encontro ocorreu em Brasília na tarde da última terça-feira (07/04), com a participação Senador Sérgio Petecão, Senadora Mailza Gomes (PP), Deputadas Federais Mara Rocha (PSDB), Dra. Vanda Milani ( SD), Deputados Federais Flaviano Melo ( MDB), Pastor Manoel Marcos ( PRB) e Jesus Sérgio (PDT), todos foram incisivos na cobrança por respostas ao Diretor Executivo de Relações Institucionais da Empresa Gol Linhas Aéreas, Cláudio Borges, também presente à reunião. A Bancada Federal compreende que as tarifas praticadas pela empresa aérea, colocam o Vale do Juruá em situação de isolamento aéreo, considerando que os valores cobrados são alarmantes e incompatíveis com a realidade econômica da grande maioria.

A diferença tarifária no primeiro trimestre desse ano, por exemplo, variou de R$ 149,00 a R$ 320,00 reais por trecho. Para embarque no mesmo dia, variou de R$ 450,00 a R$ 550,00. A partir do dia 21 de março a tarifa sofreu aumento, ficando os valores estabelecidos em R$ 545,79 o trecho. O caso mais grave se deu no início do mês de abril quando a tarifa variou em R$ 1.155,00 a R$ 1.734,00.Realidade que se deu, mesmo após o Governo do Estado anunciar a redução da alíquota do ICMS do combustível de 25% para 3%.

O Diretor da Empresa Gol apresentou como justificativa, o cálculo de custos com combustível, aumento do dólar e a falta de planejamento dos usuários que não programam com antecedência a compra das passagens em menor custo. Segundo Cláudio Borges, a redução da cobrança do ICMS apresentada pelo governo do Estado, foi apenas para a empresa manter a operação no Acre, visto que em 2018, fechou o ano negativo.

Insatisfeitos com o argumentos apresentados, Jéssica e os demais Deputados e Senadores do Acre exigiram que a empresa áerea apresente uma política de tarifa diferenciada para o Acre, considerando as peculiaridades locais.

Ministério Público é acionado

O Ministério Público do Estado foi provocado pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, a mover ação e tomar providências cabíveis, no tocante à lei, para assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos.

A Direção da Companhia Gol Linhas Aéreas, prometeu avaliar a possibilidade de oferecer melhores tarifas, alongando o prazo para compra de passagens promocionais.

O assunto também será discutido no âmbito da Comissão da Amazônia, numa audiência pública proposta pelo Deputado Jesus Sergio ( PDT) prevista para a próxima semana na Câmara Federal, onde a ANAC – Agência Nacional de Aviação e a Empresa Gol serão convidadas a apresentar a justificativa sobre os valores abusivos.

“ Enquanto representantes do povo acreano temos o dever de coibir os abusos e resguardar os direitos dos cidadãos como usuários dos serviços aéreos, que não é apenas um conforto, é necessidade. A população do Juruá não pode ficar no isolamento, essas tarifas estão majoradas e enquanto representantes dos acreanos temos o dever de cobrar respeito e buscar um entendimento com a empresa e usuários para que nenhuma das partes sejam prejudicadas”, acrescentou Jéssica Sales.

