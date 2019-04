A deputada Jéssica Sales (MDB) participou de importantes agendas em Rio Branco e Sena Madureira.

Na Assembleia Legislativa, a parlamentar foi uma das participantes da audiência pública, que contou com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que discutiu o preço elevado da energia elétrica que paga o acreano.

“Buscamos uma resposta plausível, pois sabemos que muitos consumidores são trabalhadores que vivem de um salário mínimo, precisando fazer um verdadeiro malabarismo para prover alimentação para a família e pagar a luz elétrica que consome”, disse Jéssica.

Ainda em Rio Branco, a deputada federal se reuniu com os membros da União de Policiais Brasileiros do Acre (UPB) e diversos outros sindicatos que representam agentes penitenciários, policias civis e delegados que solicitaram apoio na reforma da Previdência

A parlamentar se colocou à disposição das classes para fortalecer em Brasília a defesa dos direitos previdenciários das categorias.

Encerrando a agenda em Rio Branco, Jéssica Sales foi recebida pela desembargadora Eva Evangelista (Coordenadora Estadual das Mulheres em situação de violência doméstica e familiar) e pela Dra. Isnailda Gondim (Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres no Acre). O foco da reunião foi fortalecer políticas públicas no combate a violência contra as mulheres.

No município de Sena Madureira, a parlamentar cruzeirense participou de um dia repleto de atividades.

Foi homenageada como madrinha de honra pela Banda Municipal Carlos Pereira por conta da entrega de instrumentos musicais.

Participou da abertura dos Jogos Escolares e a convite do prefeito Mazinho Serafim visitou obras importantes, como a construção de banheiros domiciliares que atenderão mais de 50 famílias. O recurso, no valor de 300 mil, é de emenda da parlamentar. Visitou algumas ruas que serão pavimentadas assim que iniciar o verão, proporcionando aos moradores uma acessibilidade digna, cujo recurso, no valor de 800 mil reais, também foi garantido pela deputada federal.

O valor total de recursos destinados para Sena Madureira durante o mandato da deputada Jéssica Sales alcança R$ 9 milhões para as áreas de educação, saúde, esporte, lazer, agricultura, infra-estrutura e assistência social.