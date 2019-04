A parlamentar visita com frequência as comunidades rurais, principalmente as de difícil acesso e conhece de perto a realidade dos produtores acreanos.

Com o objetivo de tratar sobre investimentos para o fortalecimento da agricultura, a deputada Jéssica Sales (MDB) se reuniu nesta quinta-feira (25), com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

A parlamentar visita com frequência as comunidades rurais, principalmente as de difícil acesso e conhece de perto a realidade dos produtores acreanos.

Durante o encontro, ocorrido no Ministério da Agricultura, foi discutido o planejamento e as ações do ministério para a promoção de investimentos no agronegócio, na agricultura familiar no Estado do Acre.

Não diferente de outras áreas do governo federal, o Ministério da Agricultura também sofreu cortes orçamentários pelo contingenciamento, referente ao ano de 2019, mesmo assim, Jéssica esclareceu à ministra de que não poderia deixar de apresentar a situação dos produtores acreanos que são vítimas das dificuldades de escoamento em virtude das características geográficas diferenciadas no Estado do Acre, onde a navegabilidade ou acesso via ramais, apresentam inúmeros obstáculos.

A produção agrícola, ainda assim, segue em ascensão no Acre, a exemplo da soja, cujo primeiros frutos dessa atividade econômica foram conferidas de perto e comprovada pela Ministra quando visitou o Estado em fevereiro deste ano. Também pode conhecer a implantação da cultura de café e da pimenta do reino, além de tantos outros cultivos que aquecem a economia dos municípios pelas mãos dos pequenos produtores. Essas culturas garantem o sustento de centenas de famílias acreanas.

“São muitas as demandas que chegam da área da agricultura e vão desde equipamentos a insumos, todas muito importantes para impulsionar a produção. Mesmo ciente das dificuldades de gestão orçamentária, não hesitei em pedir recursos para investimentos no meu Estado, pois faço a política de perto, de andar bastante nos municípios, por isso, sei bem das dificuldades enfrentadas”, disse Jéssica.

A Ministra Tereza Cristina, depois o apelo da parlamentar acreana se comprometeu em atender e priorizar as solicitações para a fomentação da agricultura no Acre.

