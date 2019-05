Após pedido do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia debateu nesta terça-feira (14), em Audiência Pública, o preço abusivo das passagens aéreas com destino ao Acre.

“Cada vez mais os preços das passagens aumentam. Mesmo diante das promessas de redução, o valor sempre é exorbitante. No nosso Estado tivemos uma redução de 25% para 3% do ICMS em cima do querosene, mas mesmo assim continuamos a comprar bilhetes com preços exorbitantes”, destacou o deputado em abertura da Audiência.

Em sua fala, Jesus Sérgio realizou diversos questionamentos aos representantes da Agência de Aviação Civil (ANAC) e da Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (ABEAR) e cobrou soluções efetivas para baratear as passagens.

O diretor da ANAC, Juliano Noman, foi questionado pelos sobre a atuação do órgão na regulação dos serviços aéreos. O diretor explicou que a solução para o problema do alto preço das passagens estaria dependendo da abertura de capital estrangeiro no setor aéreo do Brasil. Ele aproveitou para pedir aos parlamentares a aprovação Medida Provisória (MP) 863/2018, que trata da abertura do capital estrangeiro, e que está para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados.

“Precisamos diminuir os custos, aumentar os investimentos e ter mais ofertas de voos. Temos que buscar mais empresas aéreas para o mercado brasileiro, pois isso aumenta a concorrência e consequentemente baixa o valor das passagens”, disse Juliano Noman.

Airton Pereira, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), que representou as empresas Gol Linhas Aéreas e LATAM, afirmou que as empresas enfrentam um cenário de quatro anos consecutivos de prejuízos financeiros em função da estagnação econômica. “Teve um aumento excessivo dos custos, o dólar aumentou em relação ao real e o combustível também”, justificou o diretor da ABEAR.

Ao finalizar a reunião, o deputado Jesus Sérgio afirmou que irá continuar fiscalizando e cobrando medidas para redução dos preços das passagens aéreas e cobrou uma solução rápida da ANAC e da ABEAR. “Precisamos avançar nestas questões de custos e investimentos, para que ao final os acreanos possam comprar uma passagem aérea por um preço acessível”, defendeu Jesus Sérgio.

