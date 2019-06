Evento ocorre no período de 9 a 11 de agosto na Rua Contorno Beira Rio, na região central da cidade.

DOUGLAS RICHER, DO CONTILNET

Música, atividades esportivas, gastronomia e concurso de beleza fazem parte da programação de 20 anos do Festival do Açaí, no município de Feijó que ocorre, junto com a 4ª Feira do Açaí, no período de 9 a 11 de agosto na Rua Contorno Beira Rio, na região central da cidade.

Entre as atrações, a cantora Joelma tem participação confirmada. A ex-vocalista da famosa Banda Calypso disse em vídeo, divulgado nas redes sociais, que o festival é a sua cara e convida todos para participarem do evento.

O festival também conta mais dois shows nacionais, dos cantores Gabriel Lenner e Thiago Jhonathan.

Gabriel Lenner ficou nacionalmente conhecido pelos hits ‘Agora todo mundo vai dançar forró’, ‘Pancadão de meu fusquinha’ e ‘Pick-up turbinada’, onde mistura o ritmo sertanejo e forró em seus hits e arrasta milhares de visualizações nos seus vídeos no Youtube.

Thiago Jhonathan é ex-vocalista das bandas Forró Gyga e Forró Boys, e desde janeiro de 2017 lançou sua carreira solo, seguindo fielmente os ritmos sertanejo e forró.

Além das três atrações nacionais, estão confirmadas no palco do festival o Grupo Samaba, Junior Daniel, Trio Furacão, Bruno e Gleyce e Banda Fire.

