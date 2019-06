O IDP fica em uma das áreas nobre de Brasília, na Asa Sul e tem como sócio-fundador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

Quatro meses após deixar o mandato de senador da República, o ex-senador Jorge Viana (PT) anunciou que vai ministrar aulas no curso de MBA Executivo, Desafios da Gestão Pública, ofertado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). O IDP fica em uma das áreas nobre de Brasília, na Asa Sul e tem como sócio-fundador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

O IDP reúne profissionais que atuam tanto no Senado Federal, quanto na Câmara dos Deputados. São consultores legislativos do mais alto nível de atuação na Administração Pública, da Economia e do Direito. Além de ser porta de trabalho para a maioria dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o próprio Gilmar Mendes ministra aulas no IDP.

Meses atrás o Notícias da Hora havia adiantado que Jorge Viana assumiria o desafio. Ele também foi cotado para atuar no Banco Safra. A respeito do IDP, Jorge Viana disse: “Hoje começando mais uma nova missão: dar aulas e compartilhar experiências vividas na gestão pública. Um bom desafio, especialmente nestes tempos de globalização. Na era dos dados, da inteligência artificial, dos algoritmos, da tecnologia da informação e da biotecnologia, pensar sobre a gestão pública não é simples! Empregos e profissões estão desaparecendo, mas, ao mesmo tempo, oportunidades e atividades desconhecidas estão surgindo. Nesse contexto atual de transformações, buscar inovação e reinvenção da gestão é um grande e bom desafio”, disse o ex-senador petista.

