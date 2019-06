Alguns jornais bolivianos não aceitaram muito bem a derrota da Bolívia por 3 a 0 para o Brasil na noite da última sexta-feira, no Morumbi, na abertura da Copa América. Neste sábado, alguns jornais do país citaram e até mesmo questionaram o VAR por causa do pênalti marcado com auxílio do árbitro de vídeo, quando o placar estava em branco. Outros, porém, reagiram “naturalmente” à derrota.

Confira abaixo as principais manchetes na Bolívia: