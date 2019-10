No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor, um dos profissionais mais importantes em nosso país, mas que nem sempre são valorizados como deviam.

O que se comemora no Dia do Professor?

No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor, data em que se homenageiam os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no país, abrangendo um grupo de profissionais que trabalham desde a educação infantil até o ensino superior.

Como todos sabemos, trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo, afinal, sem ela, a transmissão de conhecimentos e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam praticamente impossíveis.

Quando foi criado o Dia do Professor?

A origem do Dia do Professor se deve ao fato de, na data de 15 de outubro de 1827, o imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores.

Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão Becker, em conjunto com três outros profissionais da área, teve a ideia de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da necessidade de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de aulas.

Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo decreto federal nº 52.682, que, em seu art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias”. O responsável por aprovar esse decreto foi o presidente João Goulart.

PARABÉNS, PROFESSORES E PROFESSORAS!!!

Hoje é um dia dedicado a você.

Um dia dedicado ao(à) profissional que mais marca a vida das pessoas, que mais impacta o futuro.

Profissional que deve ser respeitado.

Profissional que supera todas as condições adversas para cumprir sua missão.

Em razão dessa determinação, é admirado por aqueles que têm sensibilidade para enxergar a nobreza do seu gesto diário.

Tarefa difícil é mensurar o valor de um(a) professor(a), já que é o(a) profissional responsável pela formação de todos(as) os(as) demais profissionais.

Voto do jornal oaltoacre.com é para que todos(as) os(as) vocacionados(as) por Deus para exercer esse tão nobre ofício, que é a arte de ensinar, vivenciem excelentes momentos neste dia 15.

