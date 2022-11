Jornalista lança livro com histórias infantis sobre o Acre nos anos 60 que contava para o filho dormir

“Me lembrei muito do meu pai, da minha mãe, das dores, a infância não são só brincadeiras, amigos que não estão mais nesse mundo, comecei a me lembrar do quanto pedi na minha infância e inocência ao longo desses 60 anos. Também me lembrei do quanto perdemos da cidade, da cultura, da paisagem, do que era viver naquele tempo e agora”, concluiu.