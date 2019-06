A Arena da Floresta, Rio Branco, vai receber no próximo dia 15, uma partida de futebol entre jornalistas do Acre x Rondônia.

O amistoso Interestadual vai fazer parte da programação de aniversário do estado do Acre.

O coordenador da seleção da imprensa acreana, jornalista Jairo Barbosa, informou que o encontro dos profissionais dos dois estados em campo, foi a melhor forma de aproximar a classe. Este será o segundo jogo entre os jornalistas de Rio Branco e Porto Velho. Em 2017, as duas equipes já se enfrentaram.

Para o amistoso, a seleção da imprensa do Acre contou com o apoio da Secretaria de Esportes que cedeu o estádio. Também apoiam o evento a loja de pesca Tapera e a UTI do notebook. A partida está marcada para as 15:30 do próximo sábado.

