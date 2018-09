Jairo Barbosa

Jornalistas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul disputam amanha as 15:30 no Florestao, um amistoso de futebol que vai reunir pela primeira na capital do Acre os profissionais da Imprensa dos dois extremos do estado.

A partida vai marcar o jogo de volta entre os comunicadores. Em maio, a equipe da capital foi ao Juruá e venceu os donos da casa por 3 x 2.

“Agora é a nossa vez de ganhar fora de casa. A gente se preparou para esse confronto e vamos em busca da vitória para igualar o confronto”, disse Paulo Amorim, coordenador da Imprensa de Cruzeiro do Sul.

No time da capital algumas ausências estao preocupando a comissao tecnica. Adailson Oliveira, Antonio Muniz e o goleiro Ecimairo Carvalho estao fora do confronto ppr causa de lesão.

Mesmo assim o tecnico Francisco Saldanha diz que nao ha motivo para preocupaçao.

A Liga Acreana de Arbitragem cedeu o trio para apitar a partida e a Federaçao de Futebol fez questão de liberar o estadio Florestao para o amistoso.

