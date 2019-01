A Seleção da Imprensa de Rio Branco participou na manhã deste sábado (5), em Senador Guiomard, de um amistoso de futebol que teve a solidariedade como única motivação.

Os jornalistas foram até a cidade vizinha encarar a equipe Master Quinari. O encontro foi organizado pelo ex-repórter policial Carlos Alberto, que hoje reside no local do jogo e mobilizou as duas equipes para ajudar um atleta, que sofreu uma grave lesão durante uma partida de futebol no ano passado.

Cada jogador doou alimentos que foram entregues ao beneficiado no final do confronto.

Juntos, os dois times arrecadaram mais de 50kg de alimentos. Convidado especial para o evento, o ex-goleiro Klowesbey atuou parte do tempo.

Em campo, jogando abaixo da média, os jornalistas foram surpreendidos e perderam por 4 x 1. O confronto marcou o início da temporada 2019 da Seleção da Imprensa.

Por Jairo Barbosa