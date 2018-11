Durante o mês de março deste ano, ocorreu um arranhão entre Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (SINJAC) e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC), quando um membro da ordem promoveu comentários em uma rede social, onde atacava a honra da jornalista Júnia Vasconcellos e generalizando as demais profissionais. Em pleno mês dedicado a combater agressões as mulheres.

O sindicato imediatamente saiu em defesa da colega e das demais jornalistas, acionando o referido profissional judicialmente e apresentando reclamação junto ao Conselho de Ética da OAB. O processo já se encontra com a terceira relatória, que até o momento não entregou o relatório, o que levará o pedido punitivo para o próximo ano.

Em pleno o procedimento de eleição da nova presidência, a ordem lançou a campanha “Por uma Ordem que respeite e ouve a mulher advogada” e produziu peças que combatem a violência contra a mulher.

Assim, diante da falta de posicionamento da instituição o SINJAC realizou um ato de desagravo em frente a sede da OAB, conforme disse o presidente Victor Augusto de Farias.

“Apoiamos a luta em combater a pratica de violência contra a mulher e estamos aqui para cobrar um posicionamento da entidade com relação a agressão de um membro da ordem com uma profissional de nossa categoria. Estamos aqui para lembrar que não tem preço que pague a honra de uma pessoa, uma vez exposta de forma covarde como foi feita a todas as jornalistas”, destacou Victor.

ASCOM SINJAC

