O deputado Josa da Farmácia (Podemos), teve o seu mandato cassado pela corte do Tribunal Regional Eleitoral, em Brasília. O pleno analisou o caso e votou favorável por 4 a 2, pela cassação do parlamentar, natural de Cruzeiro do Sul.

Josa é acusado compra de votos e corrupção eleitoral durante as eleições de 2018, na ocasião, o parlamentar obteve mais de 6 mil votos, conseguindo assim, sua reeleição para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

De acordo com a assessora de imprensa do Tribunal Regional do Acre, o deputado não será afastado oficialmente do cargo por enquanto, porém, o órgão no Acre aguardará decisão de um recurso movido pelos seus advogados junto ao Supremo Tribunal Eleitoral (STF).

A reportagem tentou ouvir o deputado, no entanto, o parlamentar não atendeu as ligações.

André da Droga Vale poderá assumir vaga de Josa da Farmácia

Em caso de afastamento do deputado estadual Josa da Farmácia (Podemos), cassado pelo Pleno do Tribunal Reginal Eleitoral na manhã de sexta-feira (31), quem assumirá o mandato pode ser o primeiro suplente da coligação, André da Droga Vale (PR).

André da Droga Vale já foi deputado no período de 2014 a 2018, mas não foi reeleito. Na eleição de outubro passado, ele obteve 5.827 votos, totalizando, 1,31% dos votos válidos, mas não foi reeleito.

Josa foi cassado por suposta compra de votos, mas ainda poderá recorrer da decisão do TRE, que por 4 votos a 2, optou pela cassação do mandato.

