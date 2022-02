Jovem atingida por carreta durante Cavalgada em Rio Branco deve ganhar quase R$ 30 mil de indenização

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destacou convergência e vontade política como avanços nas relações entre Brasil e Peru. Para ela, o acordo bilateral proporcionado pela agenda entre os presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castillo, em Rondônia, consolida a rota do Pacífico, “uma bandeira defendida há décadas”, lembrou.

Em Sena Madureira, onde participou da 14ª edição do projeto Carreta Ambiental, a deputada citou o momento vivido pelo setor produtivo do Acre afirmando que a exportação e importação de produtos a partir da rota Transoceânica, se apresenta como mais uma alternativa para o agro acreano e rondoniense com destino a países asiáticos através dos portos peruanos.

“Hoje temos dois presidentes com convergência e muita vontade política, dois governadores visionários e a rota da BR 317 apontada como mais viável para o aperfeiçoamento dos intercâmbios comercial, cultural e turístico. Quem vai ganhar com isso é a população das cidades do entorno da rodovia, com geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida”, acrescentou a deputada.

Vanda Milani citou como exemplo a exportação de carne suína para os países andinos que vai abrir um novo turno de trabalhadores na maior planta frigorífica do estado, a Dom Porquito. A produção de 700 toneladas/mês será duplicada com a abertura de novos mercados. Além do Peru, prospecta-se exportação da carne suína produzida no Acre para o Vietnã, Singapura (sul da Malásia) e Republica Dominicana.

“Duas mil pessoas são beneficiadas com empregos diretos e indiretos. Com a exportação de carne suína para o Peru isso será duplicado, um novo turno de trabalhadores será convocado. E olha que acrescenta-se a esse fator outras atividades, como o cultivo de milho e soja. Quem trafega pela BR 317 desde Boca do Acre até Assis Brasil, ver uma outra realidade no cultivo de grãos. O Alto Acre já se tornou autossustentável em milho. Essa fatura fica no estado, aquecendo a economia regional”, analisou.

A parlamentar chama atenção para a sustentabilidade que é pré-requisito para os produtores rurais conseguirem exportação de produtos para mercados do mundo inteiro. Lembrou os objetivos do projeto Carreta Ambiental que é financiado através de uma emenda parlamentar do seu gabinete em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o governo do Acre.

“Esse projeto da Carreta Ambiental está inserido nesse novo momento da política agro do Acre, forma multiplicadores da bandeira do meio ambiente em todo o estado. Não podemos falar em acesso ao mercado externo, sem, antes, incentivar a regularização ambiental na formação dessa grande cadeia produtiva e, além disso, desburocratizar, não atrapalhar quem tem coragem de trabalhar e produzir”, acrescentou.

Empreendedora, Vanda Milani defendeu uma tecnologia melhorada para a agropecuária do estado. Dados do IBGE mostram que o número de bovinos chegou a 3,8 milhões no Acre. O setor contribui com 28,3% das exportações. A pecuária é um dos principais motores da economia.

“O avanço da pecuária com sustentabilidade é uma tendência mundial, o aumento da exportação da carne do Acre para o mercado internacional tem gerado uma nova consciência ambiental no setor que vem apostando em inovação tecnológica para o aumento do rebanho. O setor produtivo vive um momento de crescimento que transmite mais esperanças para quem acreditou nesse potencial e quem acredita em um Acre melhor”, disse.

Ainda de acordo a parlamentar, a bancada federal do Acre tem sido uma grande parceira do presidente Jair Bolsonaro e o governador Gladson Cameli. O presidente Jair Bolsonaro citou os deputados e senadores do estado quando foi questionado sobre a reconstrução da BR 364 e a nova rota para o Pacifico.

“Eu reafirmo o meu compromisso com o desenvolvimento do Acre. Além de vencer a nova onda pandêmica, a retomada do crescimento é pauta primordial para esse ano”, concluiu.

