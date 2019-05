Um acidente no início da noite desta quinta-feira, dia 16, deixou uma jovem de 18 anos ferida com um corte no queixo. Raissa de Oliveira Xavier estava em uma bicicleta na Avenida Marinho Montes, quando uma mulher em uma moto, colidiu contra ela.

A jovem teve um corte no queixo ao cair na rua. Enquanto isso, a mulher que não foi identificada, fugiu do local sem prestar socorro após levantar a moto e tomou rumo ignorado.

Os socorristas do 5º Batalhão do Bombeiros foram acionados e se deslocaram até o local. Após realizarem os primeiros socorros, a jovem foi levada para o hospital regional Wildy Viana na carroceria da pick-up.

Ao ser perguntado o motivo do socorro na carroceira da caminhonete, foi informado que a ambulância que realiza esses resgates, está em manutenção a cerca de três dias na Capital e não teria uma previsão de retorno.

A ambulância do Samu disponível no hospital, estaria também na Capital realizando transporte de doente. Não foi possível o contato com a Secretaria de Saúde do Estado para falar sobre assunto.

A jovem não corria maiores riscos, ficando em observação após atendimento e seria liberada algumas horas depois.

