O jovem Leonardo Correia Luz, de 16 anos, morreu na Unidade de Tratamento intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), nesta terça-feira, dia 08. Ele foi baleado duas vezes na cabeça, no final de dezembro, no bairro Mocinha Magalhães.

A informação registrada pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) é de que os criminosos estavam em uma motocicleta, e passaram atirando na direção do jovem, que estava em frente a uma residência do bairro, bebendo água.

Segundo contou o sitio ac24horas no dia do crime, Leonardo estava na rua com a família. Apenas ele ficou ferido. Ninguém foi preso até essa semana. Ele morava no Mocinha Magalhães. Não se sabe os motivos para que o crime tenha ocorrido.

