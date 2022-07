Jovem de 12 anos é baleado na cabeça em Epitaciolândia e morre no hospital

Ascom/Policia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) deflagrou mais uma fase da Operação Coliseum e prendeu 6 pessoas envolvidas em organização criminosas e apreendeu 2 armas de fogo tipo pistola e 4 carregadores municiados.

Os investigadores da DHPP prenderam os investigados em via pública no bairro Calafate, em virtude de informações sobre ataques entre as facções rivais ocorridos recentemente no município de Rio Branco – AC,

A equipe visualizou dois veículos se deslocando em alta velocidade sentido bairro/centro pela via principal do bairro onde foram interceptados.

Os veículos eram semelhantes aos usados nos ataques que ocorreram em determinados bairros desta cidade. Nesse sentido os policiais realizaram a interceptação dos dois veículos, sendo determinado que todos desembarcassem dos veículos.

No momento do desembarque, foi possível visualizar que um dos integrantes do veículo GOL Prata arremessou uma arma de fogo para fora do carro no intuito de se desfazer do objeto. Neste momento, os policiais verbalizaram novamente e retiraram todos os integrantes dos veículos.

A equipe avistou um indivíduo foragido no veículo HB20 Branco, conhecido pelo vulgo de “CABELO”, já conhecido pelos policiais em virtude de outros procedimentos policiais. Em seguida, a equipe procedeu a busca nos veículos e encontrou mais uma arma de fogo municiada e carregada no veículo GOL e mais dois carregadores da arma que um dos indivíduos do veículo GOL havia arremessado anteriormente.

Diante dos fatos, fora dado voz de prisão aos indivíduos pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo. As prisões se deram em cumprimento mandado de prisão em aberto em face do individuo B. T. de S. vulgo “Cabelo”.

Vale ressaltar que foi possível apurar, em pesquisa, que o A. C. da C. estava monitorado e rompeu a tornozeleira eletrônica no dia 24/07/2022e se encontrava foragido da justiça. Durante a ação foram presos: R. R. T. de S., 44 anos, M. P. de A. de 30 anos, A. A. da S. 18 (feminino), A. C. da C. de 23 anos, B. T. de C. de 41 anos vulgo (Cabelo) e A. X. de F. de 24 anos. Todos com passagens pela policia pelos crimes de integrar organização criminosa, roubo, porte ilegal de arma de fogo, foragido do sistema prisional, homicídio, trafico de drogas e uso de documentos falsos.

O trabalho da Polícia Civil retirou de circulação essas pessoas que, de acordo com a investigação, estariam se preparando para cometer homicídios e com as prisões a Policia Civil neutraliza ações delituosas do bando e quebra a comunicação do conselheiro da facção, B. T. de C. de 41 anos vulgo (Cabelo) que além de coordenar os ataques era frente de outros delitos.

Os veículos e os presos foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários