Jovem de dupla nacionalidade condenado na Bolívia é preso novamente após ocasionar acidente em Cobija e portar arma de fogo

Tem circulado pela imprensa local informações de que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) teria desistido de sua candidatura ao Senado nas eleições de outubro deste ano.

Questionada pelo ContilNet se existe a possibilidade de recuo, Jéssica foi direta: “Não procede, é boato”.

Jéssica Sales foi foi o primeiro nome do MDB a ser confirmada como pré-candidata, e mesmo com todas as mudanças ocorridas no partido ao longo dos meses, seu posto não foi mexido. E ela garante: “Candidatura segue firme e forte”.

Muitos atribuem seu estado de saúde a um possível recuo na candidatura, já que Jéssica trata um câncer de mama descoberto no fim do ano passado. Mas isso não deve ser impedimento, ela já está encerrando a segunda fase do tratamento, ao qual reagiu muito bem e encerra já na próxima semana.

Segundo disse ao ContilNet, em seguida vem a retirada das mamas e depois a radioterapia. No seu cronograma, no fim de julho ou agosto já terá liberação médica para iniciar a campanha.