Uma jovem teve o rosto desfigurado após ser agredida pelo ex-marido e uma mulher que estava com ele, durante uma cavalgada, neste sábado (9), em um ramal no interior do município de Senador Guiomard.

J. O. A, de anos, tem duas filhas com Valdinei Sousa, que foi denunciado na delegacia de Senador Guiomard, sob a acusação de ter esmurrado e chicoteado a ex-esposa.

A atual mulher de Valdinei também foi denunciada por, segundo a vítima, ter lhe agredido com ajuda de outras mulheres que estavam no local. Ela teria usado um chicote para agredir a ex-esposa do marido.

O pai de J. O. A., um jornalista que mora no Rio de Janeiro, está vindo para o Acre para acompanhar o caso. Ele disse ao ContilNet que espera que a justiça acreana puna as pessoas que agrediram sua filha.

“Minha filha foi brutalmente espancada pelo ex-marido e a atual mulher dele. Ficou com o rosto desfigurado, nariz fraturado, por causa de socos desferido pelo casal, foi chicoteada, pisoteada, levou pontapés, quase foi morta por estrangulamento, levou uma “gravata” dada pelo ex-marido”, relata o pai que se diz indignado com a agressão sofrida pela filha.

O pai da jovem disse que J.O.A. foi espancada na frente das duas filhas, de 2 e 3 anos de idade. “O covarde do ex-marido, que está foragido, desrespeitou uma medida protetiva, que como proteção, não serve para nada”, completa o pai.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi atrás dos acusados na fazenda onde residem e no local onde ocorreu as agressões, mas não conseguiu encontrá-los.

O portal ContilNet não foi autorizado a divulgar os nomes da vítima e de seu pai.

