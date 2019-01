Um rapaz identificado como Mateus Vieira, 18 anos, foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (30), no Bairro Alto Alegre, em Rio Branco. Ele apontou uma arma de brinquedo a uma equipe da Polícia Civil.

Os policiais estava fazendo uma investigação na região quando avistaram um grupo de pessoas em atitudes suspeitas, que ao perceber a presença da equipe se aproximando, correram para dentro de uma “boca de fumo”.

Quando a equipe chegou perto do local, Mateus, em posse do simulacro, apontou a arma na tentativa de intimidar os agentes e foi ferido com dois tiros, um no abdômen e outro no braço. Os demais criminosos fugiram.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Fonte: alerta acre

