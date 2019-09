A tentativa de homicídio ocorreu na rua principal do residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Por Ithamar Souza

O jovem Jorge Kaique, 18 anos, foi ferido com quatros tiros na tarde desta quintas-feiras (12). A tentativa de homicídio ocorreu na rua principal do residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava capinando a frente de seu terreno quando dois criminosos em uma motocicleta passaram efetuando vários disparos com uso de arma de fogo. Jorge foi atingido com quatro tiros, no tórax, ombro, quadril e na perna.

Kaique foi socorrido por terceiros até a UPA do Segundo Distrito. Populares acionaram o Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que interceptou o carro que prestava o socorro e encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. A vítima foi levada para o centro cirúrgico para ser submetida a cirurgia e emergência.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso até o fechamento desta edição.

A polícia ainda não sabe qual seria a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

