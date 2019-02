A Polícia Militar foi acionada e ao chegar na região se deparou com a vítima com as mãos e os pés amarrados. A área foi isolada pelos policiais até a chegada do perito em criminalística, que constatou que o jovem foi morto com mais de dez golpes de faca que atingiram a região das costas e pescoço. Após a ação os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

O cadáver foi removido e conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do homicídio.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.