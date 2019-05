As facções voltaram a atacar na capital acreana. Um homem identificado como Zaqueu da Silva Felipe, de 25 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta quinta-feira (9). O crime aconteceu na rua Durval Camilo, no bairro Canaã, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem, a vítima estava trafegando em sua bicicleta em via pública indo pegar o filho na escola, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 10 tiros. Sete dos projeteis acertaram Zaqueu na região das costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Felipe que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram várias rondas na região, mas a dupla não foi encontrada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo familiares, Zaqueu não tinha envolvimento com organizações criminosas. A Polícia não soube informar a motivação do crime.

